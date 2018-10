Georgia, aperti i seggi presidenziali: test per partito al potere

I georgiani sono chiamati alle urne per scegliere il capo dello Stato con l'elezione diretta. La gara, che si preannuncia serrata, è un test per il partito al potere. I favoriti sono il leader dell'opposizione Grigol Vashadze e l'ex ministro degli Esteri, Salome Zurabishvili. I due hanno la stessa probabilità di essere eletti, ma nessuno, secondo i sondaggi, si aspetta di riuscire a superare il necessario 50 percento più un voto per vincere al primo turno.