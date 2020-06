George Floyd, Trump: a Washington molta meno folla del previsto

"Molta meno folla a Washington di quanto previsto": lo scrive Donald Trump su Twitter, dopo che per ore migliaia di persone hanno marciato e manifestato per le vie della capitale degli Stati Uniti e davanti alla Casa Bianca. Il presidente americano ringrazia quindi la Guardia nazionale, il Secret Service e la polizia del District of Columbia per il loro "fantastico lavoro". Nessuna parola sulle ragioni e i motivi della protesta.