George Bush senior, Trump: "Ha ispirato generazioni di americani"

Il cordoglio di Obama: "Perso un umile servitore" - "L'America ha perso un patriota e un umile servitore". Così Barack Obama su Twitter ricorda l'ex presidente George W. H. Bush. "I nostri cuori oggi sono pesanti ma pieni di gratitudine. E i nostri pensieri vanno al'intera famiglia Bush stanotte e a tutti quelli che sono stati ispirati dall'esempio di George e Barbara Bush", aggiunge Obama.



Bill Clinton: "Per sempre grato per la nostra amicizia" - "Io e Hillary ci uniano nel dolore per la scomparsa di George H. W. Bush e gli rendiamo grazie per la sua vita di servizio, amore ed amicizia. Sono felice per ogni minuto che ho potuto trascorrere insieme a lui. Terrò per sempre la nostra amicizia fra i doni più cari che la vita mi ha donato". E' il messaggio dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.