Gb, studio shock: "Prima di compiere 13 anni i bambini avranno in media 1.300 foto e video sui social"

Quando i bambini stessi iniziano a interagire con le piattaforme social, la situazione "esplode": in media attualmente un ragazzo posta circa 26 contenuti al giorno per un totale di quasi 70mila post entro i 18 anni. "Dobbiamo fermarci e pensare a cosa significa questa situazione per i bambini di oggi e quale impatto potrebbe avere sulle loro vite in futuro"- scrive Anne Longfield nella prefazione al rapporto del Children Commissioner.



Il consiglio per tutti i ragazzi è quello di fermarsi a pensare ogni volta che stanno per condividere alcune informazioni di carattere personale. Dovrebbero inoltre cercare di diminuire in generale il tempo trascorso sul web, leggere termini e condizioni delle app che utilizzano più spesso e soprattutto rivolgersi sempre a un adulto se hanno il sospetto che i propri dati siano stati usati in maniera fraudolenta.



Anche i genitori dovrebbero prevenire queste situazioni evitando di postare informazioni sensibili online, taggando ad esempio il figlio in una foto del compleanno che rivelerebbe non solo la data ma anche l'indirizzo di casa o altre informazioni sensibili.