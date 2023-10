Gb, rogo in un parcheggio: l'aeroporto londinese di Luton ferma i voli

L'aeroporto londinese di Luton ha sospeso tutti i voli fino alle 12 (le 13 in Italia) a causa di un "grave incendio" che ha provocato il crollo parziale di uno dei parcheggi.

Lo scalo, che è servito da diverse compagnie aeree low cost, ha consigliato ai passeggeri di non recarsi in aeroporto perché "l'accesso resta molto limitato". L'incendio è divampato intorno alle 21 in un parcheggio di recente costruzione, e testimoni hanno riferito sui social media di esplosioni.