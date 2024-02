Gb, Onu: "Deportazione migranti verso Ruanda mina i diritti umani"

La politica del Regno Unito di deportare i richiedenti asilo, senza una decisione giudiziaria, verso il Ruanda mina i diritti umani.

Lo ha dichiarato Volker Turk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhchr). Nel 2022, Regno Unito e Ruanda avevano firmato un accordo sull'immigrazione, in base al quale le persone riconosciute dal governo britannico come migranti illegali o richiedenti asilo saranno deportate in Ruanda per elaborare la loro documentazione, ottenere asilo ed essere reinsediate.