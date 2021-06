Gb, ministro della Salute: "Variante Delta è più trasmissibile del 40%"

Ansa

La variante Delta del coronavirus, scoperta per la prima volta in India qualche mese fa, è "del 40% più trasmissibile". Lo ha detto il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, aggiungendo che "questo rende tutto più complicato". Hancock ha però sottolineato che "il numero dei ricoveri in questo momento nel Regno Unito non sta aumentando e la maggior parte delle persone in ospedale con il Covid-19 non ha ricevuto il vaccino".