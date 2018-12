Gb, hotel disdice la prenotazione di 14 senzatetto a Natale | "Gesto ignobile"

Come lo scorso anno, l'associazione Raise the Roof Homeless Project voleva ripetere il regalo di Natale: offrire un letto caldo e pulito ai senzatetto almeno per la notte della vigilia. E così, il fondatore Carl Simpson aveva già sborsato più di mille sterline di caparra per prenotare 14 camere doppie al Royal Hotel di Hull, in Inghilterra. Ma qualcosa non deve essere piaciuto ai gestori dell'albergo: prenotazione disdetta, con tanto di rimborso immediato, senza nessuna spiegazione. A comunicarlo lo stesso organizzatore dell'evento che, indignato, ha postato su Facebook quanto accaduto: "Sono molto arrabbiato per quella che non è altro che una discriminazione".