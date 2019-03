Gb, governo rigetta formalmente petizione su revoca Brexit

Il governo britannico ha formalmente rigettato la petizione in favore della revoca dell'articolo 50, e quindi della Brexit, che ha si è chiusa con il sostegno record di 5,8 milioni di firme e che sarà discussa (senza voto) lunedì in Parlamento. Un numero "considerevole", ha riconosciuto il ministero per la Brexit, ma che non cancella la volontà maggioritaria pro-Leave espressa nel referendum del 2016 "da 17,4 milioni di elettori".