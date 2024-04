Regno Unito, "Times": droni Watchkeeper inutilizzabili in caso di maltempo

I droni di sorveglianza britannici Watchkeeper, che costano più di 6 milioni di dollari ciascuno, non possono essere utilizzati in caso di maltempo.

Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times". "La flotta britannica di droni Watchkeeper fatica a operare in condizioni meteorologiche avverse e nessuno di in quelli in dotazione viene utilizzato in alcuna operazione, nonostante ciascuno di essi sia costato circa cinque milioni di sterline (oltre sei milioni di dollari)", si legge sul quotidiano.