Gb, fa causa al comune che gli nega di accedere alla discarica: per errore gettò un disco da "500 milioni di dollari"

La vicenda risale al 2013 e il protagonista è, appunto, James Howells. Residente a Newport, in Galles, gettò per sbaglio un hard disk con dentro 7.500 bitcoin. Tradotto? 500 milioni di dollari. Il 39enne da quel giorno non si dà pace - come biasimarlo - per quell'errore maldestro, a cui non ha mai potuto rimediare.