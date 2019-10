Gb, Corbyn: "Ok elezioni se Johnson esclude il no deal sulla Brexit"

Il leader laburista Jeremy Corbyn è pronto ad appoggiare nuove elezioni nel Regno Unito il 12 dicembre, se il premier Boris Johnson escluderà del tutto la possibilità di uno scenario no deal. "La mia posizione è che prima dobbiamo ottenere che il no deal sia tolto dal tavolo" della Brexit, ha detto Corbyn. "Se il premier verrà in Parlamento lunedì e dirà in modo chiaro che garantirà che non ci sarà uno schianto, allora va bene", ha dichiarato Corbyn.