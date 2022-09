Gb, Carlo III proclamato formalmente re

Carlo III è stato proclamato formalmente re negli appartamenti di St.

James, nel complesso di Buckingham Palace a Londra, dall'Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia, a due giorni dalla morte della 96enne regina Elisabetta e dall'ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne,è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv.