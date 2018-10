Gb, Assange vuole la sicurezza di non essere estradato negli Usa

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dal 2012, è pronto a sottoporsi al giudizio di una corte inglese se gli viene assicurato di non essere estradato negli Stati Uniti. Lo ha detto uno dei suoi avvocati. La giustizia britannica si rifiuta di revocare il mandato di arresto emesso nei suoi confronti per il fatto che non ha rispettato, nel 2012, le condizioni della sua cauzione.