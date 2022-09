Gb, ansia per la Regina Elisabetta: i figli al suo capezzale in Scozia

Dopo la notizia del peggioramento delle condizioni di salute della Regina, tutti e quattro i figli di Elisabetta sono accorsi al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral.

Dopo l'erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla, sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo (accompagnato dalla moglie Sophie), seconda, terzo e quartogenito della sovrana. Presente anche il principe William, terzo in linea di successione, mentre l'altro nipote Harry è in viaggio verso Balmoral insieme alla moglie Meghan.