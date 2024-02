Ammazza e fa pezzi un gatto, quattro mesi dopo uccide un passante: 26enne britannica condannata all'ergastolo

"Voglio imparare come fare questo a una persona": sono le parole pronunciate da Scarlet Blake mentre seviziava un animale e trasmetteva l'orribile scena in streaming

Ossessionata dalla morte e dalla violenza, voleva sapere a tutti i costi come sarebbe stato uccidere qualcuno : viene descritta così dall'accusa la 26enne transgender Scarlet Blake , condannata all'ergastolo per l'omicidio di un passante in strada a Oxford nel luglio 2021.

Tgcom24

Scarlet Blake avvicinò il 30enne ingegnere spagnolo Jorge Martin Carreno mentre tornava da solo a casa. L'uomo venne condotto su una riva appartata del fiume Cherwell e qui fu colpito alla nuca con una bottiglia di vodka, strangolato e infine spinto in acqua, dove annegò.

Leggendo la sentenza il giudice ha detto: "La decisione di uccidere non è stata una reazione a qualcosa che lui aveva detto o fatto e neppure una decisione presa con rabbia. E' arrivata al culmine di un piano studiato e messo a punto per mesi".

Quattro mesi prima del delitto, la 26enne aveva diffuso in streaming l'atroce uccisione del gatto del suo vicino. Dopo aver attirato l'animale con un boccone di cibo in un trasportino, lo legò con un nastro e lo uccise con un coltello. Successivamente, compì altri atti terribili sul cadavere.

L'intera scena è stata filmata e trasmessa in rete. Durante il video, in sottofondo veniva riprodotta la canzone dei New Order True Faith, che secondo la Corte era un omaggio al documentario "Don't F**k with Cats", che ha per protagonista un uomo che uccide felini e un essere umano.