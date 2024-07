Un luogo di tranquillità e relax, lungo Hart Street, in cui improvvisamente si sono scatenate "scene da film horror", "qualcosa di mai visto da queste parti", come raccontato da vari testimoni e documentato dai primi video amatoriali. Tutto si è consumato in pieno giorno e in pochi minuti di furia. I residenti hanno riferito d'aver udito "grida sinistre e strazianti" e di avere visto almeno 6 o 7 bambine con i vestiti insanguinati, come in un inferno improvviso di violenza insensata, segnata dalla fuga all'impazzata di genitori e figli, dagli appelli disperati delle madri, dagli occhi terrorizzati di tutti i presenti.