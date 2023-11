Gaza, libera la franco-israeliana che aveva lanciato un appello dal letto d'ospedale | Macron: "Gioia per tutti i francesi"

L'elicottero che la trasportava è atterrato al Centro medico Sheba a Ramat Gan vicino a Tel Aviv.

Ad attenderla in pista alcuni soldati israeliani. E' tornata libera e riabbraccia sua madre Maya Sham, la ventenne franco-israeliana, fatta ostaggio da Hamas il 7 ottobre mentre rincasava a Sderot dopo una notte di festa. Fu uno dei primi volti a comparire in video e a lanciare appelli al governo di Netanyahu per la sua liberazione, dopo che, ferita, era stata operata a un braccio in un ospedale di Gaza. Per lei si era mobilitata anche la Francia e ora festeggia anche Macron: "La sua liberazione è una gioia per tutti i francesi".