Gaza, l'Egitto riapre il valico di Rafah per tre giorni

ansa

L'Egitto ha annunciato che riapre il valico di Rafah al confine con la Striscia di Gaza in una direzione per tre giorni per consentire il rimpatrio dei palestinesi bloccati. Il valico, unico accesso alla Striscia non controllato dagli israeliani, era stato chiuso dalle autorità egiziane in risposta ad Hamas accusato di aver violato la recente tregua concordata con Israele con la mediazione proprio del governo de Il Cairo.