Gaza, Jihad islamica: possiamo colpire "più in profondità"

Resta incandescente la situazione al confine fra Gaza ed Israele. In mattinata il braccio armato della Jihad islamica ha implicitamente rivendicato da Gaza la paternità dei lanci notturni di razzi quando ha avvertito Israele che se gli attacchi dell'aviazione non cesseranno i suoi miliziani sono in grado di colpire "ancora più in profondità".