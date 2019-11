Gaza, Israele: ucciso un comandante della jihad islamica

La Jihad islamica palestinese ha confermato la morte del suo comandante militare Baha Abu al-Ata e, in un volantino diffuso a Gaza, promette: "La nostra reazione farà tremare l'entità sionista". Il leader politico della Jihad islamica, Ziad Nahale, ha affermato secondo i media locali che "Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Reagiremo con forza".

Intanto il portavoce militare israeliano ha chiarito che questo episodio non significa che Israele abbia ripreso la politica della 'esecuzioni mirate' a Gaza. "Abu al-Ata - ha aggiunto - era come una bomba ad orologeria", perché secondo Israele progettava nuovi attentati nell'immediato. La precisazione israeliana viene interpretata come un messaggio diretto in primo luogo a Hamas, ossia che Israele è interessato a circoscrivere il confronto con la Jihad islamica.