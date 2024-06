Il governo delle Maldive ha deciso di modificare le leggi per vietare l'ingresso nell'arcipelago dell'Oceano Indiano ai titolari di passaporto israeliano, in mezzo alla crescente rabbia dell'opinione pubblica nel Paese, a maggioranza musulmana, per gli attacchi delle forze israeliane a Gaza. La decisione è stata annunciata dal ministro dell'Interno Ali Ihusan durante una conferenza stampa. Le Maldive ricevono più di un milione di turisti ogni anno, inclusi circa 15.000 provenienti da Israele. Pronta la replica da Tel Aviv, per bocca del ministero degli Affari Esteri israeliano. "Evitare qualsiasi viaggio alle Maldive e chi è già lì vada via", è la nota.