Israele, Katz: "Con l'accordo sugli ostaggi, stop all'operazione a Rafah"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 205.

Il ministro israeliano Katz afferma che, se lo Stato ebraico dovesse raggiungere un accordo coi fondamentalisti per il rilascio degli ostaggi, sospenderebbe l'annunciata operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia. In precedenza Hamas aveva diffuso un video che mostra due ostaggi a Gaza. Un raid israeliano in Libano ha ucciso tre persone, tra cui due membri di Hezbollah. Le Forze di Difesa israeliane ha affermato che "centinaia di terroristi si stanno arrendendo". Intanto gli Houthi colpiscono una petroliera nel Mar Rosso con missili multipli al largo della costa dello Yemen.