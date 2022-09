Gas, von der Leyen: "Lavoriamo per soluzione adatta a un mercato globale"

"Sul costo del gas, continuiamo a lavorare su risposte adatte a un mercato globale".

Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, all'indomani della riunione straordinaria dei ministri dell'Energia dei Ventisette, che hanno dato mandato a Bruxelles di elaborare nuove proposte per fare fronte al caro energia, tra cui un price cap alle importazioni di gas in Ue. I Paesi sono divisi tra chi, come l'Italia, vorrebbe un tetto generalizzato, e chi limitato alle forniture russe. "L'obiettivo è garantire prezzi più bassi in Europa e al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento", precisa von der Leyen.