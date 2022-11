Gas, von der Leyen: "L'inverno 2023-24 sarà ancora più impegnativo"

"La prossima stagione invernale sarà ancora più impegnativa di questa".

Lo dice la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen riferendosi al 2023-24. E spiega: "Dovremo affrontare tre ostacoli principali. La Russia potrebbe decidere di interrompere completamente le sue forniture di gas all'Europa. La capacità globale di gnl non crescerà abbastanza velocemente per colmare questa lacuna. La crescita in Asia potrebbe assorbire la maggior parte di questo gnl aggiuntivo. Quindi l'Europa potrebbe trovarsi a corto di circa 30 miliardi di metri cubi di gas per riempire i nostri stoccaggi".