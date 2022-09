G7, via libera dei ministri delle Finanze al tetto sul prezzo del petrolio russo

I ministri delle Finanze del G7 hanno approvato il piano che prevede di fissare un tetto al prezzo del petrolio che proviene dalla Russia.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg, aggiungendo che gli Usa sperano di allentare con questa mossa la pressione sul mercato dell'energia e tagliare i ricavi di Mosca. Per rendere operativo il piano toccherà all'Ue modificare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che vieta acquisti di petrolio russo dal 5 dicembre. Immediata la reazione di Mosca che, già prima dell'annuncio, ha mostrato la sua contrarietà. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha dichiarato che il price cap spingerà la Russia a vendere “altrove” il suo greggio, "verso direzioni alternative", "non interagendo con i Paesi che operano con questi principi non di mercato".