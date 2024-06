G7, Puglia blindata: chi c'è al Vertice dei Grandi e di cosa si parlerà

Dal giorno dopo i leader del G7 si trasferiranno a Borgo Egnazia per la due giorni di colloqui. Il presidente del Consiglio Meloni, si è affidata alla maison Talarico come partner ufficiale per i doni da consegnare ai partecipanti al summit: una borsa in pelle per le donne, gemelli in argento per gli uomini e la cravatta Talarico per le delegazioni, realizzata in soli 3 esemplari per disegno, con cucitura a "X". I gioielli sono dell'azienda pugliese Solara Argenti.