G7, Meloni: momento difficile, lavoriamo insieme al Giappone

L'Italia sarà il prossimo presidente del G7, e per questo, per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è "ancor più fondamentale" che la cooperazione tra il nostro Paese e il Giappone, attuale presidente, "sia molto stretta", soprattuto "in un anno non facile".

Italia e Giappone, ha chiarito, sono "due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità insieme ai leader del G7, in questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica".