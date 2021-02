G7, il 19 la prima conversazione tra leader: ricostruire dopo pandemia

sito-ufficiale

I leader del G7 e della Ue "si parleranno il 19 febbraio per la prima volta sotto la presidenza" del Regno Unito "per discutere di come il G7 possa guidare l'azione globale per combattere la pandemia da coronavirus e quindi ricostruire". Lo si legge sul profilo Twitter del Gruppo: "Il Regno Unito accoglierà tutti i leader dei Sette e dell'Ue in Cornovaglia per il vertice di giugno".