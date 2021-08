G7: "I talebani garantiscano un corridoio umanitario a chi parte dopo il 31 agosto"

Ansa

I leader del G7 hanno fissato le condizioni per un possibile dialogo con i talebani: "La richiesta numero uno è che garantiscano un corridoio sicuro" a chi vuole lasciare il Paese anche dopo il 31 agosto. Lo ha detto Boris Johnson, pur confermando il "no" di Joe Biden a un rinvio del ritiro degli ultimi militari americani oltre fine mese. Il premier britannico ha detto che il G7 dispone di "enorme leve" per condizionare i talebani dopo il ritiro.