G7, colloquio tra Draghi e Johnson: tra i temi Libia e sicurezza sanitaria

E' durato circa mezz'ora l'incontro tra Mario Draghi e il premier britannico Boris Johnson, prima dell'avvio dei lavori del G7 in Cornovaglia. Tra i temi al centro del colloquio "le esperienze dei rispettivi Paesi durante la pandemia e l'importanza di supportare il cessate il fuoco in Libia per una transizione pacifica e democratica di lungo periodo".