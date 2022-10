G20, Joe Biden non incontrerà principe saudita bin Salman

A margine del G20 di Bali, Joe Biden non ha intenzione di incontrare il principe saudita Mohammed bin Salman.

Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un'intervista alla Cnn. Il presidente Usa è stato molto criticato in patria e all'estero per il suo incontro a luglio con il principe ereditario, considerato il mandante dell'omicidio del giornalista e attivista saudita Jamal Khashoggi.