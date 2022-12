G20, Biden: "Unione africana diventi membro permanente"

L'Unione africana deve entrare a far parte del G20 come membro permanente.

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione del summit Usa-Africa. "Si tratta di un partner indispensabile per il benessere del mondo intero, che deve partecipare alle istituzioni internazionali e alle discussioni su come affrontare le sfide globali", ha sottolineato Biden. Secondo il presidente Usa, "la cooperazione con il continente africano sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi negli anni a venire".