Furti in ville vip e feste di lusso, vita da nababbo per il Lupin d'Europa: è caccia ad Alfredo Lindley, l'uomo che rubò nella casa di Tamara Ecclestone

Lo chiamano il Lupin europeo: nonostante gli dia la caccia la polizia di mezza Europa, lui continua a rimanere uccel di bosco e a fare una vita da nababbo con i proventi dei suoi colpi. Colpi di livello, perché tra le sue vittime ci sono la figlia dell'ex patron della Formula 1 Tamara Ecclestone, altri vip ed ex calciatori come Vieira e Muntari. Lui, il superlatitante, Alfredo Lindley, 39 anni, è nato in Perù ma ha origini slave.