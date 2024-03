Funerali Navalny, "My Way" e "Terminator-2" per l'ultimo saluto in musica al dissidente russo

La bara di Alexei Navalny, dopo la funzione funebre e la marcia di un paio di chilometri verso il cimitero di Borisovskoye, periferia a Sud di Mosca, viene calata nella buca scavata nel terreno ghiacciato.

Nel mentre, prima risuonano le note di "My Way" di Frank Sinatra e, poi, in linea con il suo irriverente senso dell'umorismo, viene diffusa anche la musica della scena finale del film "The Terminator 2", che il dissidente russo considerava "il migliore del mondo". Intorno, la mamma Lyudmila e il papà Anatoly, parenti e amici in lutto gettavano manciate di terra a ricoprire la cassa di legno, mentre la folla premeva all'ingresso del camposanto per poter entrare.