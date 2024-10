Fratelli Menéndez, la procura di Los Angeles chiede di rivedere la sentenza

ll procuratore della contea di Los Angeles, George Gascón, considera che, "alla luce delle molestie subite", i due non dovevano essere giudicati per omicidio premeditato, ma per omicidio di secondo grado, che prevede una pena di 50 anni. "Considerata la giovane età all'epoca della condanna e che hanno già scontato 35 anni, potrebbero già chiedere la condizionale e uscire", ha detto il magistrato in un'affollata conferenza stampa. In prima fila c'erano zii e cugini dei Menéndez che lottano per la loro libertà. L'ultima parola spetta ora al giudice, che ha fissato l'udienza per il 26 novembre.