Francia, vendute all'asta le pistole di Napoleone per 1,69 milioni di euro

Successivamente le pistole sarebbero state affidate a Caulaincourt, che a sua volta le avrebbe passate ai discendenti dell'imperatore. Inclusi nella vendita ci sono stati anche la scatola originale delle due armi e vari accessori tra cui un corno e varie aste per compattare la polvere da sparo. I cimeli di Napoleone sono molto ricercati. Uno dei cappelli a tricorno entrati a far parte del suo marchio è stato venduto per 1,9 milioni di euro a novembre. Ul grande condottiero tornò al potere nel 1815 dopo il suo esilio nell'isola Elba, ma fu sconfitto nella battaglia di Waterloo. Morì il 5 maggio del 1821 dopo il suo secondo esilio, questa volta nell'isola di Sant'Elena nell'Atlantico meridionale.