Francia, "troppi intossicati": stop vendita delle ostriche a Capodanno

Decisione delle autorità d'Oltralpe correlata ai rischi per la salute: in ginocchio gli allevatori del Bassin d'Arcachon, nel sud-est del Paese, a pochi giorni dal Cenone di San Silvestro

Un duro colpo per gli ostricoltori del bacino nel sud est della Francia. Ma, a pochi giorni dalla vigilia di Capodanno, le autorità hanno dovute prendere questa decisione, pur se temporanea, per "diversi casi di intossicazione alimentare collettiva".

"I sintomi sono quelli di una gastroenterite acuta e finora non sono stati segnalati casi gravi", ha sottolineato la prefettura della Gironda in un comunicato stampa in cui annuncia la cattiva notizia. Le indagini sulla tracciabilità sono in corso, ma diverse segnalazioni indicano già che le ostriche della baia di Arcachon "potrebbero rappresentare un rischio".

Le analisi, infatti, effettuate sui prodotti di allevamento locale confermano la presenza del "norovirus" responsabile della gastroenterite. L'allarme è scattato dopo che le autorità sanitarie avevano registrato un aumento delle visite al pronto soccorso per sintomi gastrointestinali legati alla stessa fonte alimentare nel periodo natalizio, secondo quanto riportato dal quotidiano Sud Ouest.