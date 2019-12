Francia, sindacati: nuovo corteo giovedì a Parigi contro riforma pensioni

Dopo il no del governo a qualsiasi modifica sulla riforma delle pensioni, in Francia i sindacati hanno annunciato una manifestazione di piazza, la terza in meno di una settimana, per giovedì a Parigi. Il corteo partirà da Place de la Nation per raggiungere Place de la Republique, nel cuore della capitale da giorni paralizzata dal traffico e dallo sciopero dei trasporti. Saranno ferme anche 10 linee della metropolitana e la metà di bus e tram.