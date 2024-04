Accoltellamento in una scuola in Francia, 14enne morta dopo malore

È morta la 14enne che giovedì aveva accusato un malore dopo l'accoltellamento di due bambine, di 6 e 11 anni, all'esterno di una scuola di Souffelveyersheim, nell'est della Francia.

La vittima aveva avuto un arresto cardiaco durante l'aggressione ed era stata subito soccorsa dagli insegnanti. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare ed è deceduta in ospedale.