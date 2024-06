Proteste in Francia, migliaia in piazza contro l'estrema destra di Le Pen e Bardella

I cortei a Parigi, partiti da République e arrivato a Place de la Nation passando dalla Bastiglia, sono stati molto colorati soprattutto di rosso, con numerose bandiere palestinesi e rappresentanti di partiti, sindacati, associazioni, a due settimane dal voto per il primo turno delle legislative anticipate. Per tutti, la certezza che la Francia "è in un momento cruciale per la democrazia", come ha detto la sindacalista Marylise Léon, segretaria della Cfdt. Al corteo parigino tanti i responsabili della sinistra in prima fila, dall'ecologista Yannick Jadot al socialista Olivier Faure. Ancora di più i manifestanti che li hanno riconosciuti e hanno tentato di avvicinarli al grido: "Non ci tradite". Gli echi delle nuove crepe nel Fronte Popolare erano arrivati a tutti i manifestanti, le accuse a Mélenchon di "regolamento di conti" o di "purga" contro chi ha manifestato il dissenso per la linea scelta dai vertici del partito erano il tema di maggior discussione. Il leader, contestato, ha risposto poi alle accuse affermando lapidariamente che "non esistono candidature a vita", ma che "la coerenza politica e la lealtà nel primo gruppo parlamentare della gauche sono anch'esse un'esigenza per governare". Quanto all'evenienza - da molti alleati paventata - che il candidato al posto di premier sia lui nel caso di vittoria del Fronte, il controverso tribuno della sinistra ha lasciato intendere di non considerarla una sua ambizione: "Per me non e' un tema esistenziale, non sto qui per costruirmi una carriera".