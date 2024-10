Drogata e fatta stuprare dal marito in Francia, Gisele Pelicot depone al processo: "Sono distrutta, ma lotto per tutte"

La voce di Gisele Pelicot era rivolta ai giudici che la interrogavano in aula. "Per 4 anni mi sono preparata a questo processo e ancora non riesco a capire, perché?, - ha continuato riferendosi all'ex marito, - come hai potuto tradirmi in questo modo? Come hai potuto far entrare questi estranei nella nostra camera da letto? Per me questo tradimento è incommensurabile".