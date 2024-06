Un ucraino filorusso di 26 anni è stato arrestato martedì sera in Francia perché stava preparando un attentato. L'uomo era ricoverato in ospedale dopo essere rimasto ferito mentre maneggiava un ordigno realizzato con un esplosivo artigianale estremamente instabile, il perossido di acetone. La polizia ha trovato nella sua camera d'albergo gli elementi per realizzare un ordigno esplosivo improvvisato. Tra le ipotesi, quella che l'uomo volesse attaccare un carico diretto in Ucraina in partenza da Roissy-Charles-de-Gaulle.