Francia, la premier Elisabeth Borne si è dimessa

La premier francese, Elisabeth Borne, si è dimessa.

La notizia, che già circolava nelle ultime ore dopo il colloquio con Macron all'Eliseo, è diventata ufficiale. Il presidente, dopo aver accettato le dimissioni, su X ha "ringraziato con tutto il cuore" la 62enne per il suo "lavoro esemplare al servizio della nazione". Si resta in attesa dell'annuncio del suo successore. Il ventaglio dei candidati è ridotto a tre, con Gabriel Attal, ministro dell'Educazione e uomo molto vicino a Macron, in netto vantaggio. Gli altri due ipotetici candidati sono il ministro delle Forze Armate, Sébastien Lecornu, e l'ex ministro Julien Denormandie.