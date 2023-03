Francia, pensioni: Senato approva abolizione regimi speciali

In Francia, il Senato a maggioranza di destra ha approvato l'abolizione di diversi regimi pensionistici speciali, tra cui quelli della Ratp, la società che gestisce tutto il trasporto pubblico a Parigi e nell'Ile de France, e delle aziende energetiche.

La decisione, che varrebbe solo per i nuovi assunti, realizza quanto previsto dall'articolo 1 di una contestata riforma pensioni. In Senato la norma è passata con 233 voti a favore e 99 contrari. Sale la tensione nelle piazze e nelle aziende in vista della mobilitazione indetta per il 7 marzo dai sindacati, che minacciano di fermare il Paese.