In Francia nessuna variazione di rilievo in un nuovo sondaggio, a 3 giorni dal voto per il primo turno delle legislative anticipate. Secondo un'indagine Ipsos per Le Monde, il Rassemblement National di estrema destra ottiene il 32%, che diventa il 36% aggiungendo il 4% dei suoi nuovi alleati, i Re'publicains di Eric Ciotti. La sinistra unita nel Nuovo Fronte Popolare ottiene il 29% dei voti, i macroniani di Ensemble il 19,5%, i Re'publicains l'8%.