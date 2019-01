Francia,nuovo sabato di proteste per gilet gialli:polizia in allerta

In Francia la polizia teme l'ennesimo (il nono) sabato di violenze per le manifestazioni dei gilet gialli. Il movimento di protesta, nonostante segni di stanchezza, starebbe acquisendo nuovo slancio. Il 5 gennaio circa 50mila persone hanno preso parte ai cortei a livello nazionale. In questo weekend, migliaia di manifestanti dovrebbero dirigersi verso la cattedrale della città di Bourges, nonostante sia stato bandito l'ingresso nel centro storico.