Francia, morto Vincent Lambert: da 8 giorni erano state interrotte cure e alimentazione | Vaticano: "Sconfitta per l'umanità"

Jean e Viviane, i suoi genitori, hanno condotto una strenua battaglia legale per impedire che al figlio, vittima di un incidente stradale nel 2008, fossero interrotte cure e alimentazione che lo tenevano in vita. Da lunedì si erano di fatto arresi, definendo ormai "inevitabile" la morte di Vincent. La maggior parte degli altri familiari, a partire dalla moglie Rachel, erano invece schierati per lo stop delle terapie, così come i medici che lo avevano in cura.



Vaticano: "Sconfitta per l'umanità" - Monsignore Vincenzo Paglia e tutta la Pontificia Accademia per la Vita pregano per la famiglia di Vincent Lambert, per i medici, per tutte le persone coinvolte in questa vicenda. "La morte di Vincent Lambert e la sua storia sono una sconfitta per la nostra umanità", ha scritto in un tweet.



I genitori: "E' un crimine di Stato" - Pierre e Viviane Lambert, i genitori di Vincent, hanno denunciato senza mezzi termini in un comunicato che loro figlio è stato "ucciso dalla ragion di Stato e da un medico che ha rinunciato al giuramento di Ippocrate". "E' il momento del lutto e del raccoglimento - scrivono i genitori di Lambert - ma è anche il momento della meditazione su questo crimine di Stato".