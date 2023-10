Francia, allarme bomba al Louvre: museo evacuato e chiuso

Il Museo del Louvre, il più visitato al mondo, è stato eccezionalmente chiuso per "motivi di sicurezza" legati all'allerta terrorismo, dopo l'attentato che ad Arras, nel nord della Francia, ha provocato la morte di un professore, nel nord della Francia.

Una portavoce ha precisato all'Afp che "il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e per i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e di chiuderlo per tutta la giornata, il tempo necessario per procedere alle indispensabili verifiche".