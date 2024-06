Francia, Marine Le Pen promette un "governo di unità nazionale"

In caso di vittoria alle elezioni legislative del 30 giugno in Francia, Marine Le Pen promette che il Rassemblement National creerà "un governo di unità nazionale che evochi una grande speranza per decine di milioni di persone". In In un comizio nel suo feudo elettorale di Henin-Beaumont, nel nord del Paese, la Le Pen aggiunge: "Riuniremo tutti gli uomini e le donne di buona volontà che sono consapevoli della situazione catastrofica del Paese con lo scopo di combattere un'estrema sinistra radicale e violenta che attacca le libertà individuali e pubbliche".